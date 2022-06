Abstracte Kunst voor in Huis: door Valérie Brand

In haar hymne op het leven zet Brand het oog centraal. Het oog op het werk staat symbool voor het kunstenaars oog dat elk detail ziet. De handjes zijn de handen van de mensen die kunstwerken maken, de instrumenten bespelen en de dieren aaien. Al deze zaken beeld Brand uit in dit mooie werk, want deze zijn natuurlijk allemaal deel van het leven, en aan de kunstenaar is de taak gegeven het leven vorm te geven! De ronde vormgeving van dit werk contrasteert mooi met de lijst die er omheen zit. Het is een werk dat geschikt is voor minimalistische en moderne interieurs.

Tot zover de introductie in het werk van Valarié Brand. Hopelijk ben je geïnspireerd. Veel succes met het inrichten van je interieur!

