Design voor 2015: Interieur ideeën door Old English Company

De ontwerper is een echte Engelsman met de mentaliteit van een wereldburger. Hij is er klaar voor om de wereld van het design te veroveren. Dit wil hij bereiken met zijn eenvoudige en prikkelende ontwerpen. Het werk dat je op de afbeelding ziet is echt een designproduct, dat jou tot actie aan zet, want de wereld wacht op jou, dus ga haar ontdekken! Qua kleur past deze prent perfect in een modern interieur, dat antraciet, grijs of wit is. Het is ook heel eenvoudig om dit werk te combineren met lichte of witte accessoires, zoals je op de foto kunt zien. De wereld ligt aan je voeten! Dit is een werk dat mooi in de studeerkamer staat.