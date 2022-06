De hal is altijd het eerste wat bezoekers zien; dit lijkt ons een hele goede reden om deze ruimte eens onder de loep te nemen. Want, zou het niet geweldig zijn als je met een oogverblindende hal een geweldige eerste indruk maakt op iedereen die over de drempel stapt?

Dit zou je bijvoorbeeld kunnen doen met een fris kleurtje op de muur en een hippe inrichting.

Wij hebben een aantal inspirerende voorbeelden voor je op een rijtje gezet, geniet er van!