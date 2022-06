Patio + terras = unieke droomtuin!

Het is erg mooi als de omgeving rond je woning binnen een rol kan spelen. Door het grote raam voel je je helemaal in tune met de omgeving. Het bamboe zorgt voor de nodige privacy binnen. Een grote sfeermaker is de open haard, in elk seizoen kun je lekker vanuit je luie stoel genieten van het hypnotiserende vuur. We vinden de donkere houten vloer erg mooi in deze woonkamer, omdat deze zo gaaf matcht met de witte wand. Via de deur stap je eenvoudig je tuintje in. Erg huiselijk en gezellig. We raden je aan om eens met een expert te sparren, daar komen de leukste ideeën uit.