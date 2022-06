Een unieke eengezinswoning!

Deze woning is naast erg mooi en uniek ook qua inrichting zeer praktisch. In deze keuken heb je alle ruimte, ondanks het beperkte aantal vierkante meters. Links en rechts van het pad zien we werkbladen waarop naar hartenlust de gerechten bereid kunnen worden en het bestek weer schoon gemaakt kan worden. Het is erg hygiënisch om deze twee functies te scheiden, dan zul je nooit last hebben van kruisbesmetting: vieze vaat die het werkoppervlak opnieuw bevuilt. De doorkijk naar de kamer is gezellig en praktisch, want je geeft zo de maaltijden door aan je hongerige familie in de woonkamer. Rechtsboven zien we een raam dat de keuken van meer dan voldoende licht voorziet, in de avond neemt de eenvoudige lamp het over.