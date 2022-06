7 interieurstijlen die je kunt kopiëren!

Dit is op het moment misschien wel een van de meest belangrijke stijlen: de moderne stijl. Deze stijl is helemaal in overeenstemming met de voorkeuren en behoeftes van onze tijd. Het is een stijl waarin comfort, functionaliteit en stijl hand in hand met elkaar gaan.

De moderne look kenmerkt zich door strakke lijnen en een cleane uitstraling; alles ziet er netjes en opgeruimd uit en lichte kleuren overheersen. Het design van de het interieur is meestal rechtlijnig. Zo zie je op de foto dat alle meubels strakke, rechte lijnen hebben en er weinig ronde vormen in het interieur aanwezig zijn.