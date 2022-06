Voor en Na: van saaie bungalow tot schitterende woning!

Een huis als dit is niet vreemd om tegen te komen. In de loop der jaren zijn er heel wat uitvoeringen van dit type woning gebouwd in Duitsland, maar ook in Nederland. Niet een vervelend onderkomen om in te wonen, maar als het op stijl en uitstraling aankomt, dan valt er wel heel wat te verbeteren. We laten de verouderde en saaie uitstraling dan ook voor wat het is en gaan ons verlekkeren aan het schitterende eindresultaat.