10 stijlvolle en praktische ideeën voor je keukenkastjes

Indien er een hoek in jouw keuken is kun je daar optimaal gebruik van maken. Bij deze keuken zie je dat er in de hoek planken bevestigd zijn die als opbergruimte dienen.

Indien je een open ruimte wilt creëren door middel van van planken, zorg er dan voor dat je deze planken regelmatig opruimt zodat er geen rommelige look in jouw keuken ontstaat.