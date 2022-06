Slimme oplossingen voor kleine ruimtes

En met de slaapkamer in dit huis hebben ze ook iets heel ingenieus gedaan. Op zichzelf is de slaapkamer niet eens zo heel klein. Dus een muur tussen slaapkamer en woonkamer was denkbaar geweest. Maar voor het ruimtelijk effect is deze schuifdeur natuurlijk helemaal super. Wil je privacy of even rust kan de schuifdeur dicht en heb je twee verschillende ruimtes. Wil je openheid en ruimtelijkheid kan de deur open en ontstaat er een grote levendige en ruimtelijke kamer.

