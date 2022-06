7 inspirerende en indrukwekkende voorgevels

Of het nou om een huis, een persoon of om een voorwerp gaat: mensen beoordelen iets in eerste instantie altijd op het uiterlijk. We zullen ons er niet over uitlaten of dat nou goed of slecht is, maar als het op een huis aankomt, dan is de uitstraling vanzelfsprekend wel erg belangrijk. Daarom gaan we in dit overzicht eens niet naar binnen, maar blijven we voor de voordeur staan. En dan zie je ontzettend mooie dingen. En vaak wordt er toch door een raam ook een tipje van de sluier van het interieur gelicht. Uiteraard danken we de diverse specialisten weer voor deze prachtige plaatjes.