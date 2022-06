Voor en Na: een triest dakterras wordt een schitterend paradijsje

Een plat dak is in heel veel gevallen geschikt voor het creëren van een dakterras. De meest belangrijke voorwaarde is vooral dat de constructie stevig genoeg is. Heeft jouw huis of appartement een betonnen vloer? Dan moet het in dat geval geen enkel probleem zijn om een mooi dakterras in te richten. En als dat er eenmaal is, dan heb je vaak een prachtig plekje om van te kunnen genieten. In dit geval is een zeer triest dakterras veranderd in een schitterend paradijsje. Kijk lekker met ons mee naar dit schitterende project van een Braziliaanse architecte.