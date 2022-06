Bijzondere tuinen (omdat in Nederland zonnige dagen dun gezaaid zijn)

In deze tuin kan je zwemmen en loungen. Niet alleen beschikt deze bijzonder tuin over een groot zwembad met trap, er is ook een grote hoekbank inbegrepen. Zo kan je je vrienden uitnodigen voor een feestje, met familie bijkletsen of lekker zelf in alle rust een verfrissende duik nemen. Of je nou een sportieveling bent die graag baantjes zwemt, iemand die het liefst de hele dag in de zon bakt, of de hele dag aan de telefoon hangt met vrienden, deze tuin is voor iedereen geschikt! Door de planken op de grond is de tuin makkelijk te onderhouden en oogt het verzorgd.