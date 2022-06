Badkamermeubels in donker hout, tien ideeën voor in de eigen badkamer

We eindigen dit Ideabook met twee voorbeelden van moderne badkamers. De designers hebben bij beide moderne badkamers hun best gedaan uit te gaan van functie om daar vervolgens de vorm uit voort te laten komen. In beide badkamers dus geen overbodigheden of frivole aankleding. Het beeld dat we in beide badkamers met donker houten badkamermeubels terugzien is neutraal en functioneel. De badkamer die we hier bewonderen is bijzonder vanwege het gebruik van hout op verschillende vlakken. Een houten vloer in de badkamer zien we bijvoorbeeld al niet vaak terug. Toch wordt het in deze badkamer prachtig ondersteund door het subtiel te verwerken in zowel de omlijsting van het bad als de achterwand van het toilet. Door daarnaast veel wit te gebruiken blijft de ruimte open en toegankelijk.