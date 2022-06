Keuken met serre: een gouden combinatie!

Vanuit deze positie in de ruimte krijgen we een betere indruk van de serre. Loopt het eetgedeelte en de serre niet geweldig in elkaar over? Wij zijn fan! Het dak heeft zelfs grote raampartijen! Geen wonder dat deze ruimte baadt in het licht! We zien het grote bankstel staan in de serre en dromen al over een heerlijke theesessie, alleen of met z'n tweeën. Echt zo'n ruimte waarin je je gedachten eens even lekker op een rijtje kunt zetten. Deze ruimte zijn in elk seizoen mooi, zowel in de lente en zomer, als in de winter. Stel je deze kamer eens voor uitgedost voor de kerstperiode! We hebben nu al zin in die gezellige tijd! Een beetje een Merci-momentje… , maar goed, snel door.