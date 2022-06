Uniek houten familiehuis met stijl

In dit familiehuis is gekozen voor een basic look, lekker veel wit en blank hout. Het minimalistische karakter van deze woning is onmiskenbaar. Er is door de bewoners voor deze stijl gekozen omdat de woning niet supergroot is, dus een druk design zou het bescheiden aantal vierkante meters kleiner laten lijken. Veel wit, openheid en multifunctionele ruimten, maken het mogelijk om een woning groot aan te laten voelen. In de keuken is er echter voor een visueel prikkelende stijl gekozen. We zien wel weer de lichte balken en de witte wanden, maar de bruine fronten en de zwart-wit ruiten op de keukenwand hadden we nog niet eerder gezien. Dit alles onder het motto: 'verandering van spijs doet eten', ook in de wereld van design.