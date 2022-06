9 tuinen die je gelijk wilt kopiëren

Een dakterras is de ideale plek voor een mooie buitenruimte. Op het dak is het licht mooi, het uitzicht vaak prachtig en is de ruimte besloten zonder al te veel inkijk van nieuwsgierige buren. Het dakterras op de foto is een geweldige plek om uren te luieren, avonden naar de sterren te kijken of samen met vrienden over het leven te praten.