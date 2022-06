9 interessante moderne huizen

Wit is een kleur die we veel terug zien in moderne woningen. In dit geval heeft de architect de complexe vormgeving van de woning gecompenseerd met witte gevels. Het huis oogt hierdoor modern, ondanks de frivole elementen in het ontwerp.

Kijk in dit Ideabook voor meer voorbeelden van moderne woningen. De huizen in dit Ideabook kenmerken vallen vooral op door het gebruik van grote glasvezels.