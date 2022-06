Terrassen: 5 geweldige metamorfoses

Gek genoeg krijgen tuinen veel meer aandacht dan terrassen en veranderen deze ruimtes vaak in verwaarloosde ongezellige plekken waar troep zich opstapelt, de planten dood gaan en het stucwerk van de muur afbladdert. En dat is jammer want zelfs een terras vijf hoog kun je omtoveren tot een geweldige buitenplek. Met een eenvoudige ingreep als nieuwe laag verf, een aantal ritten naar de vuilstort en open ramen en deuren bereik je al verbluffende resultaten!

In dit Ideabook laten we je 5 fantastische metamorfoses zien. We zijn benieuwd naar wat jou favoriet is!