De vele voordelen van een houten vlonder

Tot slot willen we jullie dit geweldige houten terras niet onthouden. Deze is alles behalve doorsnee, zowel qua materiaalkeuze als qua uitstraling. Er is niet gekozen voor lange relatief smalle planken maar voor grote houten tegels. Hierdoor krijgt het terras meteen een hele andere look, maar zeker niet minder fraai.

Zie je zo'n houten vlonder in je tuin of op je balkon wel zitten, vraagt dan deze professionals eens voor wat advies. Inspiratie voor je tuin, kan je hier opdoen. En in dit Ideabook lees je meer handige tips over het aanleggen van een buitenruimte met hout.