Een verfrissende, minimalistische woning

Strakke lijnen en vormen overheersen in de moderne en minimalistische bouwkunst. Deze strakke keuken is daar een heel goed voorbeeld van. In het geval van dit huis had de keuken trouwens niet beter uitgekozen kunnen worden. Letterlijk en figuurlijk is het aanrecht een eiland in de fraaie ruimte geworden. En als je even iets langer naar de foto kijkt, dan zie je dat er ook een klein industrieel tintje is aangebracht: de metalen schuifdeur die woonkamer en keuken van elkaar kan scheiden zorgt daar wel voor.