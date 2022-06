Douchebaden in alle soorten en maten

De langwerpige badkuip waar je languit in kan liggen is inmiddels zo wijdverbreid dat je bijna zou vergeten dat baden ook in andere vormen voorkomen. Neem nu een badkuip in ronde of halfronde vorm: de tobbe. Tot ver in de twintigste eeuw was de tobbe de meest voorkomende type bad. Een modern bad in de vorm van een tobbe roept dus al snel een nostalgisch gevoel op. Ook van een tobbe kan je een douchebad maken, zoals op deze foto te zien is. De mobiele douchekop maakt dat je zowel naast als in de badkuip kan douchen, afhankelijk van je voorkeur.