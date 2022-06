10 ideeen voor een unieke tuindecoratie

De zomer komt stilaan tot een eind. Toch zijn decoratieve ideeën voor de tuin altijd welkom. Zelfs de herfst kan warme dagen bevatten zodat idealiter de laatste gouden warme zonnestralen nog net in je tuin vallen. Een decoratieve buitenruimte is altijd leuk om naar te kijken. Maar hoe en waar breng je nu die mooie accenten mee aan? Vaak komen we niet veel verder dan een zithoek of vijver.

Maar er is nog zoveel meer mogelijk! De volgende foto's geven je inspiratie en ideeën om toe te voegen aan je eigen tuin. Of het nu gaat om grote of kleine tuinen of terrassen onze experts hebben voor elk van deze plekken wel iets.