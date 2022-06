Shabby chique meubelen voor in de badkamer

We beginnen met een badkamer waarin alle traditionele kenmerken van shabby chic vertegenwoordigd zijn. Bijna alles in deze badkamer, op de sanitaire voorzieningen na, is gemaakt van simpele, ruw uitziende houten planken; een bouwmateriaal dat je eerder zou verwachten in een schuur of een tuinhuis. Daarnaast zijn de houten muurbekleding, de kasten en de spiegelomlijstingen beschilderd met een dunne laag verf in verschillende sfeervolle pasteltinten. Door deze objecten slechts met een dunne laag verf te bedekken creëer je de illusie dat de objecten erg oud zijn en dat de verflaag in de loop der decennia op een natuurlijke manier is verweerd. Het meest opvallende element in deze badkamer is toch wel de ruw uitziende werkbank die dient als wastafel. Deze wastafel maakt het brocante gevoel van de badkamer compleet.