Voor en Na: een klein huis groots verbouwd

Je blijft je keer op keer verbazen over de woningen in Zuid-Korea. Vaak zijn ze qua oppervlakte vrij beperkt, maar de uitstraling die de woningen hebben is groots te noemen. Wel moeten we daarbij de kanttekening plaatsen dat er heel wat huizen in een verouderde toestand verkeren, zowel op het gebied van het interieur als de buitenkant van het geheel. In dit geval was het laatste aan de orde, maar is er na een zeer grondige verbouwing en herinrichting een prachtige vernieuwde woning ontstaan. De experts van Invent Design zijn verantwoordelijk geweest voor de fraaie aankleding van het huis.