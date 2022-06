10 fantastische tuinideeën voor kleine ruimtes

Het is misschien niet het eerste wat in je opkomt: groen aanleggen in een kleine tuin. Bloempotten staan misschien in de weg en groen stroken belemmeren al snel de doorgang.

Maar hier is een handige oplossing voor. Leg het terras van jouw tuin zo aan dat er rekening wordt gehouden met de beplanting. Op die manier struikelt niemand over losse bloempotten. Op de foto zie je dat er aan weerszijde een ruimte vrij is gemaakt voor beplanting.