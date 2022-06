Het witte appartement dat je altijd gewild hebt

Heb jij in je hoofd altijd al een bepaald droombeeld van je ideale huis gehad? Als dat heel toevallig een appartement met veel witte accenten is geweest, dan laten we je nu werkelijk waar je droomhuis zien. Want dit is namelijk echt een huis dat je altijd al hebt willen hebben. Architect Fabio Azzolina uit Milaan is een expert die precies weet hoe je de perfecte sfeer in een huis neer kunt zetten. Verbaas je vooral over de prachtige moderne en witte sfeer die op heel veel punten met een kleurrijke mix van stijlen wordt aangevuld. Echt een project om heerlijk van te genieten!