Een Eerbetoon aan het Bauhaus

Het nieuwe gebouw werd in minder dan vier jaar gebouwd, van 2009 tot 2014 werkte men er aan. Twee huizen zijn opgetrokken in een massief monolithisch blok van verrassend licht beton. De locatie van de oorspronkelijke openingen werd benadrukt met matglazen ramen, die in een directe lijn staan ten opzichte van de buitengevel. Het exterieur krijgt zo een strakke, minimalistische uitstraling. Dit bouwwerk is een bijzondere verschijning, alsof het een fantoom is van het vorige gebouw. De architect houdt veel van Bauhaus, dat kun je in zijn werk zien, want zonder in pastiche of karikatuur te vervallen, heeft hij met zijn project iets fantastisch neergezet.

Het bijzondere van de stijl is, dat het zich niets aan trekt van de omgeving, dit in tegenstelling tot de architectuur van Le Corbusier, die de omgeving juist wel in ogenschouw nam. De Bauhaus-stijl wordt door sommigen als zielloos omschreven, voornamelijk door zijn abstracte vormen, die onnatuurlijk overkomen en daarom worden ervaren als zielloos. Le Corbusier gebruikte veel ronde en organische vormen, zodat deze in het landschap op zouden gaan. Dat is bij Bauhaus wel even anders! Maar alles heeft zo z'n charme zullen we maar zeggen.