Een jong vrouw werd onafhankelijk en transformeerde 24m2 in een prachtig huis

In de nieuwe situatie is er op meerdere vlakken een multifunctionele hoek ontstaan. De eettafel kan eenvoudig in verschillende groottes worden opgezet en kan als die niet gebruikt wordt in z’n geheel in de kastenwand verdwijnen. Dat is nog eens een creatieve oplossing! Een ontbijtje (of een andere maaltijd) moet op deze manier toch wel erg lekker smaken.