Je huis inrichten. Maak deze 7 fouten niet!

Of het nu gaat om het uitkiezen van een nieuwe stof voor de gordijnen of het bepalen van de nieuwe kleur voor de keukenmuren. Het spelen als interieurontwerper is leuk, maar niet altijd gemakkelijk.

Hoe graag we ook willen en hoezeer we ook ons best doen. De meeste huizen lijken bij lange na niet op de interieurs in de woonbladen. Misschien laten we ons iets te makkelijk meeslepen met de laatste trend en volgen we iets te weinig ons eigen gevoel en creativiteit?

Hoe dan ook. Helaas zijn er geen regels die voorschrijven hoe jij je huis moet inrichten, maar er zijn wel een aantal misstappen die de meesten van ons maken. Wij hebben ze hier voor je op een rij gezet!

Dus, doe je best om deze te vermijden…