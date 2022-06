7 handige manieren om een ruimte in tweeën te delen

Wil jij een ruimte in tweeën delen maar vind je het ook belangrijk dat er een optie is waarbij de ruimtes met elkaar verbonden zijn? Dan is een schuifdeur een uitstekend idee!

Bij dit project zie je dat er gekozen is voor een houten schuifdeur tussen keuken en de eetkamer. Op deze manier kunnen de bewoners zelf kiezen of de keuken bij de eetkamer betrokken wordt of niet. De houten deur past natuurlijk zeer goed bij de rest van het interieur; alles is van hout. Let dan ook bij het aanschaffen van een schuifdeur op het materiaal en zorg ervoor dat de deur in jouw interieur opgaat.