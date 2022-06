10 schoonmaakfouten die ook jij waarschijnlijk maakt

Probeer eens om je alle oppervlakken die je schoonmaakspons in de laatste week heeft aangeraakt te herinneren. Denk nu terug aan de laatste keer dat je je spons hebt schoongemaakt - Ken je het probleem?

Wanneer de spons niet wordt schoongemaakt dan wordt hij een broedplaats voor bacteriën en gaat bovendien stinken. Zo verspreid je ongemerkt ziektekiemen in huis. Niet echt ideaal, of wel?

Gelukkig is de spons gemakkelijk schoon te maken: gewoon hem in de vaatwasser de volgende keer dat je deze draait of zet hem een paar minuten in een beetje water in de magnetron.Doe dit minstens een keer per week of zorg ervoor dat je je spons regelmatig vervangt. Kies verschillende kleuren aparte sponzen voor de huisdieren, WC en keuken.