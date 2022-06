Modern appartement met een cleane uitstraling

Deze moderne badkamer biedt alle comfort die je zou willen. Een ruime instapdouche, een wastafel en een toilet. Alleen een ligbad ontbreekt. We zien op de vloer een donker grijze tegel die fraai overgaat in de wandtegel in een iets lichtere tint grijs. Deze gaat weer over in een wit plafond, hetgeen een zeer fraai totaalplaatje oplevert.

Andere moderne badkamers kan je hier bekijken. Deze professionals weten alles van de moderne badkamers. En in dit Ideabook lees je meer over hoe je je eigen badkamer wat extra's kan geven.