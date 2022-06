Voor en na: de verbouwing van een klein huis

Natuurlijk is de zolder niet altijd een moderne loft geweest, want de inrichting geeft de ruimte identiteit en functie. We zien hier een foto van de zolder van voor de verbouwing. We zien direct de mogelijkheden die deze ruimte biedt, maar herkennen ook de bedompte sfeer waar de bewoners schoon genoeg van hadden. Deze ruimte bewijst maar weer eens dat je elke ruimte in je woning een geweldige nieuwe look kan geven. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwste trends en woonideeën.

Kijk ook met ons mee naar deze mooie ideeën!