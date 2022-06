Een bijzondere villa in Eindhoven

Eindhoven staat vooral bekend om het grootste Nederlandse elektronicaconcern en de voetbalclub die er naar vernoemd is, maar is natuurlijk veel meer dan dat. Met een technische universiteit is er ook heel veel bijzonders te vinden op het gebied van techniek en innovatieve architectuur. En bij dat laatste past een mooie en eigentijdse vorm van interieurarchitectuur. Dat laatste gaan we bekijken. In een bijzondere villa zien we een prachtige en uitgebalanceerde inrichting. De interieurontwerpers van Baas & Kleinbloesem hebben met zeer veel zorg het interieur opgebouwd. Kijk met ons mee en laat je lekker inspireren!