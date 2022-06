De 12 homify droomhuizen van 2014

Langzaam maar zeker zijn we aan het einde van dit jaar beland en, zoals elke zichzelf respecterende magazine, kijken we terug op 2014 met de verwachting iets te leren van het afgelopen jaar. Dit doen we door het beste van het beste van 2014 te verzamelen, opnieuw te bekijken en ons nog jonge bedrijfje hiermee te koesteren en verder te helpen groeien. In de afgelopen 12 jaar is veel gebeurd: we hebben homify zien groeien van een enkel, Duits project tot een grootschalige onderneming dat zich over 16 verschillende landen uitgespreid heeft. Daarom, in de rust van een kantoor op de negende verdieping van een wolkenkrabber, de stilte alleen onderbroken door het geratel van handen op het toetsenbord en het gebabbel van mijn collega's, vecht ik tegen het koude en grijze Berlijn daarbuiten met warme herinneringen hierbinnen aan al wat we bereikt hebben als team, samen met onze experts. Maar, realiseer ik me, we zouden hier niet zijn zonder al onze lezers, die samen met ons hebben genoten van het beste van wat er op het gebied van interieurontwerp, architectuur en product design te vinden is en hopelijk nog lang met ons mee zullen lezen: jullie dus! Daarom wil ik ook met jullie onze 12 beste, mooiste en meest spectaculaire droomhuizen delen (voor iedere maand één) als speciale dank aan al onze lezers en experts. Wij hier bij homify wensen jullie hierbij dan ook allemaal een Gelukkig Nieuwjaar en we hopen jullie volgend jaar weer bij ons te zien!