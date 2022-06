Een wereld van ramen

Ramen zijn een niet te onderschatten decoratief element in elk huis. Niet alleen zorgen ze voor een goede lichtval en geven ze een goede doorkijk naar buiten, ze vullen ook grote delen van de muur op. Des te meer reden dus om de ramen in je huis op een originele manier te versieren. Of je nu kiest voor grote glazen panelen die de hele muur bedekken, rijkelijk gedecoreerde houten kozijnen met gezellige luikjes of glas-in-loodvensters, de mogelijkheden zijn eindeloos. Wie zich verdiept in de wereld van ramen zal zien hoeveel er mogelijk is met dit alledaagse architectonische element. Kijk snel verder, want misschien gaat er wel een wereld voor je open!