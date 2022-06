10 dingen die jouw gasten echt niet leuk vinden!

Het ligt zo voor de hand, maar toch vergeten we het vaak; de deurbel die al een tijdje stuk is moet toch echt gerepareerd worden indien er gasten langskomen. Want wat is de eerste indruk die je hiermee wekt? Een deurbel die het niet doet, gasten die om de woning heen moeten lopen of op de ramen moeten kloppen om jouw aandacht te trekken. Dat is zeker geen goede start!