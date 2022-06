Een kleine slaapkamer inrichten doe je zo!

Wit is een van de populairste kleuren om een ruimte mee te decoreren. Waarom is dat eigenlijk zo? Wit is zeer veelzijdig, licht en gemakkelijk te combineren met andere kleuren. Daarnaast doet het een ruimte groter lijken dan deze in werkelijk is. Bij een kleine slaapkamer is wit dus een uitstekende kleur om de muren, plafonds en vloeren mee te decoreren. In de slaapkamer op de foto hierboven is ook nog eens gekozen voor witte meubels. Alleen het hoofdeinde van het bed zorgt voor het nodige contrast.