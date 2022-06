14 houten voordeuren: tips en inspiratie!

De voordeur is niet een van de eerste dingen waar je op let als je een huis gaat kopen of ontwerpen. Toch bepaalt de voordeur voor een groot gedeelte de uitstraling van je huis. De entree is het eerste dat je ziet als je je huis nadert en kan,zoals we in dit Ideabook laten zien, iets onderbreken, iets versterken of iets toevoegen.

Deuren zijn er in duizenden soorten, maten en uitvoeringen. Maar een deur van hout is misschien wel de meest perfecte en creatieve manier om je huis er geweldig uit te laten zien! Of je persoonlijke stijl nou kunstzinnig, eclectisch of modern is. Er is altijd wel een deur te vinden die voldoet aan je persoonlijke stijl.