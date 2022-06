9 tips voor het bouwen van een zwembad in een kleine tuin

Als je een kijkje neemt in de prachtige tuin, dan drijft toch direct de vraag naar boven of dit een zwembad of een vijver is. We weten dat het eerste het geval is, maar dit zou toch ook zo een hele mooie vijver kunnen zijn? Het geheel is in ieder geval prachtig opgeleverd en je verbaasd je er nog steeds over hoe zo’n kleine ruimte er zo groots uit kan zien. Een prachtige prestatie van Team Adelfinger.