Suggesties voor een bijzondere slaapkamer

Dat alle elementen in deze klassieke slaapkamer met elkaar in volstrekte harmonie zijn gebracht, daarover bestaat geen twijfel. Elk detail klopt en dat zorgt voor een slaapkamer die terug in de tijd lijkt te gaan. Dit in schril contrast met de moderne, minimalistische slaapkamers die we in dit Ideabook ook belichten. Niet alleen de gordijnen, de sprei en het vloerkleed passen uitstekend bij elkaar, ook de wandversiering en de kroonluchter zijn een onlosmakend onderdeel van dit geheel. En niet te vergeten de spiegel en het ladenkastje met decoratie. De boodschap is duidelijk. Als je een slaapkamer in deze stijl wilt inrichten, zorg dan dat alle elementen naadloos op elkaar aansluiten. In dit voorbeeld is dat wonderwel geslaagd.