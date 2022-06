Voor en Na: van treurig onderkomen naar vrolijke woning

Als je dit huis ziet dan is de kans erg groot dat ‘Oostblok’ je eerste associatie is. In de communistische tijd werden in Polen woningen als deze als paddenstoelen uit de grond gestampt. En dat geldt ook voor alle andere landen binnen de voormalige Sovjet-Unie. Al moeten we er bij opmerken dat dit wel een redelijk ruime woning is! Maar qua stijl en uitstraling leek elke woning haast identiek. Voor het straatbeeld in een compleet andere tijd, is het niet zo fijn om steeds met die lelijke restanten uit het verleden te worden geconfronteerd. Gelukkig is het tij nu gekeerd en we laten je de grote verandering dan ook graag zien.