Winterse Slaapkamer Inspiratie

De kerstdagen zijn inmiddels voorbij, en de kerstversieringen beginnen inmiddels overal te verdwijnen. Toch zijn de donkere dagen nog lang niet over, en de koudste periode van het jaar moet zelfs nog beginnen. Jammer dat alle gezelligheid samen met de kerstboom de deur uit gaat… Toch vinden wij bij homify het nergens voor nodig om van warmte, licht en knusheid verstoken te zijn tot de lente deze eindelijk komt bezorgen. Daarom willen we jullie vandaag een aantal winterse ideeën aan de hand doen die ons allemaal door de voorjaars-blues zullen helpen en je inspiratie zullen geven je interieur het jaar rond gezellig te houden. We beginnen hiervoor bij een van de kamers waar we ons 's winters nog wel het liefst in wegkruipen: de slaapkamer…