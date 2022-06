De ideale keuken, ideeën om je vingers bij af te likken

Wij zijn dol op huizen die een ziel hebben. Waar het eerder in de architectuur de trend was om alles dat oud was plat te gooien en opnieuw op te bouwen, zien we nu steeds vaker dat oude en originele aspecten van een huis juist benadrukt worden. In deze ideale keuken zien we hoe de authentieke dwarsbalken in de verder witte ruimte benadrukt worden. We zouden bijna kunnen zeggen dat de hele keuken werkt aan het benadrukken van dit originele detail. Met recht is deze keuken dan ook een ideale keuken te noemen, in de zin dat we hier een nastrevenswaardig ideaal tegenkomen dat in uitvoer geweldig tot zijn recht komt.