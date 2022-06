Een sfeervolle droomvilla

Vandaag nemen we je mee naar een woning met een hoge dosis temperament. Het is een woning die de naam van de beroemde kunstenaar Salvador Dali draagt. En dit is niet zonder reden. De woning heeft de vurige Catalaanse sfeer waar we zo van houden. Aan de buitenkant is de woning een beetje koel, maar binnen broeit het van de architectonische vernieuwing en luxe. Gewoon een huis waar je dol op kunt zijn. We leiden je rond in deze villa in het nuchtere Nederland om je een beetje de sjeu van Dali mee te geven. Een woning als deze is een toevluchtsoord voor iedereen die het grijze bestaan even de rug wil toekeken. Zin in wat inspiratie? Kijk dan snel met ons mee naar de voorbeelden!