Kerstmis in Polen – Merry Christmas Deel 9

Als je in Polen vraagt wat ieders favoriete vakantie is, dan is het zeker dat bijna 100% van de antwoorden “kerst!” zal zijn. Aangezien de meeste polen traditioneel katholiek zijn opgevoed, hechten vooral kinderen veel belang aan de vakantie, advent, en drie feestdagen. Kerst in Polen wijkt sterk af van de gewoonten in andere landen – voornamelijk dankzij de dominantie katholieke traditie dat door de eeuwen heen sterk vermengd is met oude heidense geloven en legenden. Maar wat deze vakantie in Polen vooral kenmerkt is gastvrijheid, toewijding aan familie en de warmte van huis en haard. Kerst in Polen is de periode waar iedereen, ongeacht de leeftijd, vol ongeduld op wacht. Lees hier wat kerst in Polen zo speciaal maakt!