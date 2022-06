Statige villa met een Engelse twist

Sinds 1976 is Friso Woudstra Architecten in bedrijf. Hun filosofie op de architect en bouwkunde is helder: 'Alleen de architect kan in stijl en met flair, de functie, vorm en structuur verenigen tot nieuwe ruimten die een weerspiegeling zijn van hetgeen men wil uitstralen.' Deze stelling heeft een echo, deze klinkt als: 'het huis is het verlengstuk van de identiteit van de bewoners.' Hieronder gaan we je laten kennis maken met een bijzondere villa te Diepenveen. De excellente vormgeving en uitstraling die deze woning in zijn omgeving brengt is welhaast met geen pen te beschrijven. Toch kunnen we wel beschrijven wat we zien en hoe we dit ervaren. Zo komen we dichter bij het raadsel dat het leven van een gebouw genoemd kan worden, dat is de sprankelende schoonheid van de bouwkunst. We nemen je mee naar deze villa met flair. Wandel met ons mee een laat je verrassen door het inspirerende design.