Een bijzonder en inspirerend compact huis van 77 m2!

Als je naar dichtbevolkte landen in Azië gaat kijken, dan valt vaak op dat er heel veel huizen op een ontzettend klein oppervlakte gebouwd zijn. Vaak in de vorm van flatgebouwen of appartementen. Vrijstaande of geschakelde woningen zijn daarom ook vaak een luxe, maar die worden over het algemeen ook niet gekenmerkt door hun grote grondoppervlakte. Een beetje creativiteit is dan wel noodzakelijk om er voor te zorgen dat een huis praktisch is ingedeeld en daarnaast er ook nog leuk uit komt te zien. Bij dit huis in Japan is dat dankzij een slim doordacht plan van enkele architecten heel erg goed gelukt.