Een loft met een bijzonder natuurlijk randje

Bij dit eigenzinnige loft beginnen we met een letterlijk kijkje in de keuken. Een heerlijke ruime omgeving om lekker in te kunnen koken. Het industriële gehalte wordt hier naar een absoluut hoogtepunt getild en tegelijkertijd straalt ook een rustieke warmte uit deze keuken. Die combinatie is als zodanig trouwens niet uniek, maar op zo’n perfecte manier als hier is die zelden uitgevoerd. Deze ruimte is in ieder geval heel erg geslaagd. Bereid je er maar vast op voor dat dit nog maar (letterlijk en figuurlijk!) een voorproefje is.