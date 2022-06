7 bijzondere muurideeën

Ook kun je van jouw muur een waar kunstwerk maken door het aanbrengen van verschillende niches. Zo zie je dat er bij dit project gekozen is voor een witte muur met houten niches. In iedere niche is er iets bijzonders geplaatst, in de grote niche staat zelfs een grote vaas met een aantal takken!

Let ook op de verlichting; de spotjes zorgen ervoor dat de muur op de juiste manier wordt verlicht. Een interieurontwerper kan jou hier natuurlijk goed bij helpen.